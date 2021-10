Des policiers ciblés par des tirs dans le quartier de La Duchère

Ce mardi matin au quartier La Duchère, peu de passants s'arrêtent pour nous raconter ce qui s'est passé par peur des représailles. Un seul habitant accepte sous couvert d'anonymat. Il était dans son appartement au moment des tirs. "J'ai entendu pendant quatre à cinq minutes des tirs", raconte-t-il. Les faits ont eu lieu devant un immeuble de quinze étages, point de deal connu pour le trafic de drogue. Vers 19 heures lundi soir, un homme armé d'un fusil long fait feu sur trois équipes de la brigade anti-criminalité qui patrouillent dans le quartier. Les fonctionnaires de police ripostent. Aucune personne n'est blessée, mais le bilan aurait pu être dramatique. "On demande qu'on légifère un peu plus la protection des fonctionnaires de police", explique Sébastien Gendraud, délégué départemental adjoint Unité SGP Police-FO. Une inquiétude partagée par les riverains, toujours sous le choc ce mardi matin. "Je trouve que c'est de pire en pire", "on est tous en guerre", "la police doit faire son travail", lancent des passants.