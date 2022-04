Des policiers retraités reprennent du service

Trois fois par semaine, il prend le chemin du commissariat comme il l'a fait pendant 39 ans. Dans les couloirs de l'hôtel de police, Éric Tuveri est comme un poisson dans l'eau. Retraité, cet ancien policier âgé de 60 ans, a repris du service pour aider ses collègues dans la gestion des petites affaires. Ce jour-là, il reçoit une personne impliquée dans un conflit de voisinage pour un rosier en bordure de propriété. Grâce à son expérience, il va proposer une conciliation pour éviter un dépôt de plainte et des démarches inutiles. Ce sont des retraités passionnés qui veulent se rendre utiles. Dans le département de la Loire, six policiers à la retraite effectuent ces missions rémunérées. Yves et Gilles interviennent dans les quartiers populaires de Saint-Étienne (Loire). Ils vont à la rencontre des habitants et des associations pour améliorer les relations entre les policiers et la population. Dans la police, les retraités peuvent ainsi travailler quelques jours par mois jusqu'à 67 ans. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys