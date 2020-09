Des policiers se font passer pour des pickpockets à Strasbourg pour sensibiliser les gens

A Strasbourg, deux policiers se glissent dans la peau de voleurs pour alerter sur les risques de vol à la tire. Ils repèrent leur victime et pendant que l'un fait diversion, l'autre s'empare du sac. Leur objectif est d'aider les passants à rester vigilant. L'occasion aussi de donner quelques conseils pratiques. L'opération est unique dans l'Hexagone et porte ses fruits avec une baisse de 15% des plaintes. En 2019, le nombre de vols à la tire est resté stable sur l'ensemble du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.