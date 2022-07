Des poulpes au milieu des baigneurs en Bretagne

L'image est étonnante. Des poulpes se promènent sur les plages bretonnes aux pieds des habitants et des vacanciers. S'il y en a plus en Bretagne, c'est peut-être parce qu'ils se reproduisent davantage. Selon Dominique Barthélemy, scientifique d'Océanopolis, le phénomène serait dû à la température des eaux bretonnes qui a été plus chaude l'hiver dernier. "On peut imaginer qu'il y a un lien avec des températures qui ont tendance plutôt à se réchauffer. Le poulpe va en tirer bénéfice et se développer facilement", explique-t-il. A Concarneau comme dans les autres ports du Finistère sud, les pécheurs remontent de plus en plus de poulpes dans leurs casiers. Matthieu vend ces céphalopodes six euros le kilo, principalement en Espagne et en Italie. L'espèce est inoffensive pour l'homme et non-urticante. Cet été, les Bretons comme les vacanciers vont devoir s’habituer à ce nouveau compagnon de plage. TF1 | Reportage M. Pirckher, P. Géli