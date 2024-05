Des produits bretons... de nouveau 100% bretons

C'est un son qui s'est tu pendant plusieurs années dans ce coin de Bretagne, celui des crochets qui tissent inlassablement. Alors, quand le fournisseur de tissus de l'entreprise, un atelier situé à Cholet, a cessé son activité, Marie Sanquer n'a eu aucune hésitation. Elle a racheté neuf énormes métiers à tisser, et a transféré toutes les étapes de confection du Maine-et-Loire, jusqu'à Morlaix (Finistère). Torchons et tabliers sont ainsi fabriqués de A à Z en Bretagne. Cette relocalisation a aussi permis d'embaucher douze personnes. C'est le cas de Gwënaelle Roudaut, vendeuse depuis des années, et qui a retrouvé son vrai métier, celui de couturière. La Bigoudène est omniprésente, mais la marque ne fabrique que la moitié de ses produits dans l'Hexagone, le reste à l'étranger. Pour cause, un sac en tissu coûte dix centimes à produire en Asie, contre 4,50 euros en Bretagne. Le pari de la région Bretagne, c'est de relocaliser sur ses terres. Selon une étude, le potentiel représente plus de cinq milliards d'euros de chiffres d'affaires et plus de 130 000 emplois depuis 2030. Pour soutenir ces démarches, la région envisage d'attribuer des subventions plus élevées aux entreprises produisant localement à 100%. TF1 | Reportage A. Tassin, X. Boucher, T. Chatel