Des promeneurs attaqués par des corneilles dans le Bas-Rhin

Les faits se sont déroulés à Schiltigheim, à proximité de certains jardins familiaux. Depuis quelques jours, leurs propriétaires ont fort à faire avec les corvidés du voisinage. Pas de psychose, mais ici, ces derniers sont plusieurs à avoir été considérés comme des prédateurs. "C'est impressionnant quand on voit une ombre noire qui vous roule par-dessus et qui vous frappe avec les ailes sur la tête" ; "Il me survolait. Je sentais des fois les ailes sur la tête", confient des victimes de corneilles. Serge Heller a promené son chien et en a fait les frais. "Ils ont volé au-dessus de moi. Je pense qu'en venant d'en haut, avec la vitesse, l'autre m'a carrément griffé. J'ai saigné partout et les gens sont venus me donner des serviettes", témoigne-t-il. À la Ligue de protection des oiseaux, on connaît bien le problème. Les corvidés défendent leurs progénitures qui, en ce moment, apprennent à voler et donc qui sont vulnérables. Ainsi, en cette période de nidification, il est conseillé de laisser les corbeaux et les corneilles tranquille, surtout si vous avez un chien.