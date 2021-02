Le mimosa en pays catalan

Cela fait plus de 30 ans que le journal de 13 heures vous montre du mimosa sur la Côte d'Azur. Mais en pays catalan, on commence à être un peu jaloux. "J'y étais en Côte d'Azur, ils ne sont pas beaux, ils sont tous petits", raconte une habitante. A Céret, le mimosa n'a rien de discret. Il est partout, sauvage, éclatant, presque clinquant. Alors, le mimosa estampillé Côte d'Azur est presque un sacrilège ici. Bruno Vayssière, un photographe amateur, a ainsi appelé sur les réseaux sociaux à afficher sa fierté du mimosa catalan. "On a le plaisir de voir le mimosa de Nice ou de ses alentours, mais nous aussi, on en a du mimosa et il est très très joli", déclare-t-il. "C'était un clin d’œil pour montrer que les habitants des Pyrénées-Orientales sont fiers de leurs mimosa", rajoute-t-il. Bruno ne partage pas ses coins secrets, mais plutôt ses photos. "On va mettre en avant quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. Le mimosa fait partie du patrimoine catalan ", explique le photographe. Cette saison, dix tonnes de mimosa de Céret ont été envoyées dans tout le pays.