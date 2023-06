Des quotas de touristes sur l'île de Bréhat

La perle des Côtes-d'Armor, l'île de Bréhat, se rapproche. Déjà, plus beaucoup de place sur la navette de neuf heures et demie du matin. Et à peine débarqué, pas vraiment la sensation d'être seul au monde. Y a-t-il parfois trop de monde à Bréhat ? C'est en tout cas ce que pense la mairie. Certains jours, c'est un ras de marrée. L'année dernière, les 400 habitants ont vu débarquer plus de 6 000 personnes lors des pics de fréquentation. Dans les petites ruelles, il est difficile de circuler. Pour éviter les incivilités et les tensions avec les habitants, entre le 14 juillet et le 25 août, l'île veut désormais fixer des quotas. Pendant la matinée, 4 700 personnes maximum seront autorisées à débarquer. Pour une commerçante, c'est plutôt une bonne idée. Mais les quotas ici, ne font pas l'unanimité, car l'économie de l'île est quasi exclusivement tournée vers le tourisme. Une activité dépendante de la météo, et si l'été dernier était plutôt ensoleillé, quand sera-t-il de cette année ? Le maire doit prendre l'arrêté en début de semaine, le dispositif sera évalué en fin de saison. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Amzel