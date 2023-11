Des radars bientôt installés par les mairies

Depuis quatre ans, le maire de Nozay (Essonne), se bat pour sécuriser un certain axe. Et ce mercredi matin encore, il constate un énième comportement dangereux. Il y a déjà eu trois accidents mortels sur la route en question, et de nombreux blessés. Didier Perrier, maire de Nozay, a pourtant fait installer un rond-point pour inciter à ralentir. Et ça ne suffit pas. Avec ce nouveau décret, il voudrait installer un radar fixe. À 40 kilomètres de là, se situe Saint-Pierre-du-Perray et ses 12 000 habitants. En centre-ville, les excès de vitesse se multiplient. Le maire a pourtant fait installer un radar pédagogique, sans succès. Il voudrait un radar fixe, mais pour la commune, c’est trop cher. Pour l’instant, sans décret, pas de subvention. Et pas question pour les communes d’envisager de financer le radar fixe avec l’argent des PV. Car ce n’est qu’une toute petite partie des amendes qui revient aux villes de plus de 10 000 habitants. Pour les plus petites, c’est le département qui reverse l’argent. En 2022, l’Essonne a touché 1 700 000 euros pour financer 34 projets, comme l’installation de radars pédagogiques ou la sécurisation de passage piéton. TF1 | Reportage A. Creff, C. Moutot, M. Kherraji