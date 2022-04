Des rafales à plus de 100 km/h en Vendée

A Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), le spectacle est grandiose. L'océan Atlantique est dans tous ses états ce vendredi matin. Les vagues ont découragé les sorties en bateau, mais des promeneurs curieux sont venus jeter un œil. "C'est magique. Ce sont les éléments de la nature, des couleurs qu'on ne voit pas habituellement", décrit une passante. "Cette mer déchaînée avec cette tempête-là, ça fait du bien. On prend l'air, ça change de la région parisienne où l'on suffoque un peu", rajoute un autre. "C'est magnifique. On est venu spécialement pour ça", confie une autre promeneuse. Certains prennent des photos, mais rebroussent vite chemin. En effet, les vagues sont puissantes et les embruns arrosent tout le monde. Sur le remblai, les promeneurs sont plus rares. Le vent s'engouffre partout et rend les accès difficiles. Il faut réussir à rester debout. Le vent doit encore se renforcer et soufflera tout l'après-midi. La tempête Diego se dirige vers l'Est. La côte vendéenne, elle, retrouvera son calme dès samedi. TF1 | Reportage M. Giraud, A. Baumel