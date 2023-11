Des rafales attendues à 170 Km/h : comment le Finistère s'organise

Prendre toutes les précautions possibles pour éviter la casse. Sur la terrasse de ce restaurant, les chaises et les tables sont déjà pliées. Les services vont être adaptés. "On va assurer le service du midi. Et je pense qu'à partir de 17 heures, on va ramasser, puis fermer le restaurant", confie la responsable, Valérie Danielou. Un arrêté municipal vient d'être pris : fermeture de la fête foraine à partir de ce mercredi soir à 19 heures. Il faut également rabaisser les attractions en hauteur, tout comme les grues pour réduire la prise au vent. Un peu plus loin, les accès directs à la mer vont aussi être condamnés. Au lieu d'attendre, certains ont choisi de prendre le devant et de venir remplir leur caddie, même en ce jour férié. Jeudi, les marchés sont annulés, tout comme les trains. Entre ce soir et vendredi matin, aucun TER ni TGV ne circulera en Bretagne. Les passagers rencontrés en gare de Quimper n'ont pas eu d'autres choix que d'anticiper. L'aéroport de Brest va également fermer ses portes à compter de ce soir vers 17 heures. Heure à partir de laquelle la Bretagne se retrouvera presque coupée du monde. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann