Des rafales de vent à plus de 150 km/h en Occitanie

Les tronçonneuses sont de sortie. Les vents soufflent depuis plusieurs semaines sur la plaine du Lauragais et ont eu raison des grands arbres. Ici, le vent fait partie du paysage, mais cette année, il est particulièrement violent. "Ça fait 40 ans que j'habite ici, et je pense que c'est la première année où nous avons autant de vent aussi fort", témoigne un habitant. Pour se rendre compte de la force de ce vent tempétueux, il faut aller sur ce plateau à 520 mètres d'altitude. C'est Pascale, éleveuse, qui nous y emmène. "Là, on doit être à 140 ou 150 km/h. Ce sont des rafales.", explique-t-elle. Dans le secteur de Castres, des pointes à 124 km/h ont été enregistrées. À Saint-Félix-Lauragais, on a 113 km/h, mais faisant très peu de dégâts. À Dourn, on est habitué à ces tempêtes. Il suffit de regarder le toit, lesté de pierres. Dans le Tarn et la Haute-Garonne, Météo France a prolongé la vigilance orange au vent violent jusqu'à seize heures. TF1 | Reportage P. Michel, J.M. Lucas