Des rafales de vent jusqu'à 145 km/h

Le phare de Goury à la Hague (Manche) n’en est pas à sa première tempête. Ce mercredi, avec des vents à plus de 100 km/h, il a été sérieusement battu par les flots. Le coup de vent a balayé tout le nord-ouest du pays. À Mûrs-Erigné (Maine-et-Loire), une jeune femme de 29 ans a été blessée par la chute d’un arbre sur sa voiture. Elle a été hospitalisée au CHU d’Angers. Ces bourrasques ont provoqué de nombreuses perturbations dans les transports en commun entre Paris et les Hauts-de-France. Plusieurs arbres et branches sont tombés sur les caténaires qui ont engendré des retards encore ce jeudi matin. À Pont-Audemer en Normandie, les rafales n’ont pas fait des dégâts majeurs, mais la nuit a été agitée. Ce mercredi, certaines bourrasques ont frôlé les 120 km/h sur la Côte d'Opale (Pas-de-Calais) comme au Cap Blanc-Nez. À Calais, le vent souffle toujours et cela n’est pas pour déplaire aux habitants. Des vents à 70 km/h sont encore attendus ce jeudi après-midi près des côtes, comme à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Chevallereau, S. Fortin