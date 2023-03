Des rafales jusqu'à 150 km/h

Une mer déchaînée, des rafales de vent jusqu’à 130 km/h ce vendredi matin au large de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Un bord de mer complètement submergé par ses immenses vagues. Et toujours quelques curieux qui viennent profiter de la beauté du paysage. Malgré les interdictions, certains sont un peu imprudents. Attention, à ne pas sous-estimer la puissance des éléments. Un vent qui emporte avec lui les bâches des échafaudages et les voiles des navires restées à quai. La tempête Larisa a aussi balayé la pointe bretonne. Au large de Porspoder (Finistère), il y avait des vagues de plus de seize mètres jeudi soir. Pascal, bien équipé, est venu avec un appareil photo à la main pour immortaliser le phare du Four. En Bretagne, jusqu’à 4 600 foyers ont été privés d’électricité ce vendredi matin. En Occitanie, les rafales de vent ont été aussi importantes à l’intérieur des terres. À Lezignan-Corbières (Aude), c'était jusqu’à 120 km/h. C'est en fin de matinée que les habitants ont constaté les dégâts. TF1 | Reportage M. Guénégan