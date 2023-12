Des rats dans mon logement, que faire ? Le 13H à vos côtés

Émilie loue une maison depuis le 1er novembre 2023. Elle a des problèmes de rongeurs qui passent derrière le mur, dans le canapé, ainsi que dans les plafonds. Ils dorment à quatre dans une chambre à même le sol. Que faire ? Rappelons que tout propriétaire doit fournir à son locataire un logement décent, c'est la loi. En cas de présence d'espèces nuisibles, comme les rats ou de parasites, il revient au bailleur de procéder à la dératisation de la maison dans les meilleurs délais. Cependant, il y a une exception. Si le propriétaire arrive à prouver que l'infestation est due à un défaut d'entretien du logement par le locataire, dans ce cas, la responsabilité de ce dernier sera engagée. Les tribunaux regardent la date d'entrée dans les lieux et la date d'apparition des nuisibles. Plus ces dates sont éloignées, plus il y a de chance que la responsabilité du locataire soit engagée. T. Coiffier