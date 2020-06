Des réactions divisées face à l'annulation du projet de contournement routier de Beynac

Après trente années de feuilleton, le projet de contournement routier de Beynac est finalement enterré. Le Conseil d'Etat vient d'ordonner la démolition des piliers du futur pont de la Dordogne. Une décision qui ne fait pas que des heureux avec 25 millions d'euros investis dans le projet. Par contre, les défenseurs du patrimoine et de l'environnement sont ravis de conserver le même paysage qu'il y a 500 ans.