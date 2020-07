Des récoltes de fruits et légumes ruinées par les orages dans le Rhône

Ce jeudi, à Soucieu-en-Jarrest, les producteurs ont constaté les dégâts désastreux occasionnés par la grêle. L'intégralité de la récolte de pêches d'un agriculteur est notamment détruite. Après le gel début avril, ce sont deux hectares de produits qui sont perdus. Divers fruits et légumes ont également été dévastés, presque hachés. L'épisode orageux aura été très court, mais d'une intense violence. Un quart d'heure aurait suffi pour réduire à néant des mois de travail.