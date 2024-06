Des récoltes détruites par la grêle

En moins de 30 minutes, les vignes ont perdu presque un mètre. Les branches et les grappes déchiquetées, rien ne pourra être sauvé. Les grêlons sont arrivés avec une violence très importante. Par conséquent, quinze saisonniers viennent de perdre leur travail. Une situation qui fait douter Laurent pour la première fois : "Depuis sept ans, on a aucune récolte normale et aujourd'hui, il y a une lassitude très importante". À près de deux heures de route, même constat. La grêle a endommagé une partie des vignes de Guillaume. Cinq mille bouteilles de perte, 30 à 40% de son chiffre d'affaires. Les viticulteurs ne sont pas les seuls à être touchés. La grêle a fait tomber plus de la moitié de cette production de myrtilles. Pour éviter qu'elles ne pourrissent par terre, Romain a lancé un appel pour venir les ramasser directement ici à moitié prix. Depuis deux jours, plus de 500 personnes viennent en cueillir, un élan de solidarité après ces orages de grêles particulièrement violents en Gironde. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux, S. Francesconi