Des rendez-vous médicaux rares et chers

Dans un cabinet d’ophtalmologie à Antibes (Alpes-Maritimes), les patients ont dû attendre de longs mois avant d'obtenir un créneau. "On a déjà la chance d'avoir le rendez-vous. Donc, on s'estime heureux", affirme une dame. Pour pouvoir consulter un ophtalmologue, il faut accepter un dépassement d'honoraires. Ici, la consultation est à 60 euros, deux fois le tarif remboursé par la Sécurité sociale. Antibes n'est pas une exception. Tout l'Hexagone est concerné. Plusieurs zones rencontrent des difficultés d'accès aux ophtalmologues remboursés à 100% par la Sécurité sociale. La situation est critique pour l'ensemble des spécialistes. Concernant les pédiatres, un enfant sur deux réside dans un désert médical. Résultat : de plus en plus de Français renoncent au soin pour des questions financières et cela ne devrait pas s'arranger. Pour UFC-Que Choisir, il faut contraindre les médecins. L'association préconise également d'imposer un secteur géographique aux médecins généralistes qui s'installent, comme c'est déjà le cas pour les infirmiers ou les pharmaciens. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Boujamaa, B. Lachat