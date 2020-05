Un restaurant offre des repas à emporter aux soignants pour les remercier

Même si certains pensent déjà aux vacances, les soignants sont toujours en première ligne pour faire face à l'épidémie de coronavirus. À Guidel-Plages (Morbihan), un restaurateur a décidé de se remettre au fourneau après des semaines d'arrêt. En effet, Hubert Gaillard offredes repas à emporter aux soignants de sa ville pendant tout le mois de mai. Une opération solidaire visant à remercier et à encourager les professionnels de santé.