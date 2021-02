Des repères "plus visibles" sur les bouteilles d’alcool : la promesse de Macron inquiète les régions viticoles

Au cœur de l'AOP Coteaux d'Aix-en-Provence, Fabrice Joyeuse, vigneron indépendant, produit 60 000 bouteilles par an. Sur l'étiquette figurent déjà plusieurs inscriptions obligatoires. Il y a notamment le taux d'alcool ou encore le logo femme enceinte. Alors lorsqu'on lui parle de rajouter des mentions légales, il reste dubitatif. "Plus on rajoute des mentions anxiogènes, moins on a le plaisir de goûter à une bouteille de vin", argue-t-il. Plus de transparence, oui, mais sensibiliser au danger d'une consommation d'alcool excessive ne doit pas conduire à pointer du doigt le vin. "Ne tapons pas sur la filière viticole systématiquement", demande-t-il. Un étiquetage plus clair, des informations plus lisibles pour les consommateurs concernant l'alcool, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. L'alcool restant un facteur de risque de cancer. Pour Romain Champetier de Ribes, caviste, les vins font partie de notre gastronomie et de notre art de vivre. Il est important de privilégier la qualité. Dans l'Hexagone, l'alcool serait responsable de 41 000 décès par an, dont 16 000 par cancer.