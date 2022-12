Des "RER" bientôt sur les rails en région

Davantage de trains à des cadences plus régulières et plus soutenues, c'est la feuille de route du nouveau RER strasbourgeois. Le lancement du REME, Réseau express métropolitain européen, est annoncé le 11 décembre. Il y aura 800 trains supplémentaires par semaine pour que la toile d'araignée se développe et permet de rallier les principales agglomérations du Bas-Rhin à Strasbourg. La transversalité permettra aux usagers de Saverne d'aller à Sélestat (Bas-Rhin), directement sans changer de train. Ce lundi matin, dans les gares bas-rhinoises, les usagers y sont favorables, mais attendent de voir. Sommes-nous vraiment prêts à abandonner notre voiture ? Apparemment pas encore, les bouchons autour de Strasbourg en témoignent quotidiennement. Pourtant, il y a urgence. La SNCF, la région Grand Est et l'Eurométropole de Strasbourg se sont lancé un pari risqué. Si le nombre de trains semble suffisant, il manquerait encore des conducteurs malgré les formations et le retour de jeunes retraités. Le lancement du RER strasbourgeois sera suivi de près partout dans le pays. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings