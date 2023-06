Des résidences secondaires prises pour cible

D’une maison en bord de mer à Landunvez (Finistère), ne reste plus que des murs noircis par les flammes. L’incendie date de janvier dernier. Les seuls indices laissés sont ces trois lettres : "FLB", pour Front de Libération de la Bretagne. Il s’agit d’un mouvement indépendantiste censé ne plus exister, qui a commis des centaines d’attentats dans la région, surtout dans les années 70. Pour le sinistre dans le nord du Finistère, l’enquête est toujours en cours. La maison devait devenir prochainement une résidence principale. Elle était inhabitée au moment des faits. Ce drame survient alors que la commune subit une tension immobilière historique. Depuis plusieurs mois, les actes de malveillance envers les propriétaires de maisons secondaires se multiplient. À Concarneau, devant un portail, une voiture immatriculée en Île-de-France a, elle aussi, été incendiée. Quelques jours auparavant, un tag radical : "Les locations saisonnières tuent la vie insulaire", était inscrit sur une digue de l'île de Groix (Morbihan). Pourtant en Bretagne, plus de la moitié des maisons secondaires appartiennent à des Bretons ou à des habitants des Pays de la Loire. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Jeunemaître, R. Cann