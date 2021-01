Des restaurants autorisés à rouvrir pour certains salariés dans la Creuse

La Creuse est le premier département à autoriser des restaurants à rouvrir pour certaines professions, notamment les ouvriers qui travaillent dehors. La situation peut paraître surprenante alors que tous les établissements du pays doivent rester fermés. Seule condition : travailler dans certains secteurs comme le bâtiment, les travaux publics ou la construction. À l'origine de cette réouverture, des discussions entre la Chambre de commerce et la préfecture de la Creuse. Un contrat passé avec les entreprises qui le désirent permet ainsi d'assurer une restauration collective et de recevoir les salariés en toute légalité. Une petite lueur d'espoir mais la vigilance reste de mise avec une capacité d'accueil divisée par trois et des gestes barrières respectés à la lettre. Au-delà des contraintes, c'est aussi l'impression de retrouver une vie presque normale particulièrement dans le pays où la table est un des plaisirs les mieux partagés. Ce lundi matin, 30 restaurants avaient déjà rouvert leurs portes en Creuse. Une initiative qui vaut aujourd'hui à la Chambre de commerce des appels de tout le pays.