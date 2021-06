Des retraités en renfort chez les pompiers en Haute-Loire

Ils ont rechaussé les rangers et débordent d’énergie. Des grands-pères de 67 ans à la forme olympique conduisent des camions de quinze tonnes et réapprovisionnent les casernes. "À 67 ans, je ne suis pas sûr qu’on soit encore âgé. On a encore un peu de verdure à prouver", exprime l’un d’eux. "Dans le cœur d’un pompier, il y a toujours le petit garçon qui adore les camions rouges", affirme un autre. À la caserne du village de Retournac, André est comme un poisson dans l’eau. Pompier volontaire pendant 28 ans, il vient d’intégrer un escadron départemental de retraités : des bénévoles qui ne participent pas aux opérations de secours, mais apportent un soutien logistique aux casernes. Ce jeudi, par exemple, il va porter ce camion au contrôle technique. Dans ce département rural où les sapeurs-pompiers sont presque tous des volontaires, l’arrivée des retraités est unanimement saluée. Pour intégrer l’équipe, ils ont tous passé une visite médicale. Pour le moment, ils sont six, mais la fédération a déjà reçu une dizaine d’autres candidatures.