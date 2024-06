Des ristournes méconnues grâce à vos cartes de fidélité

Vous ne vous en doutez sûrement pas, mais vos cartes de fidélité et vos abonnements vous permettent de faire des économies dans d'autres enseignes. On appelle cela des offres croisées, et beaucoup semblent ne pas les connaître. Flore, 20 ans, y a recours régulièrement pour obtenir des rabais, notamment avec la carte de fidélité d'un magasin d'équipements sportifs. Mais ces formules ne conviennent pas à tout le monde. Il n'y a pas que les magasins qui proposent ce genre d'avantages à leurs clients. Les banques en ligne s'y sont mises aussi. L'une d'entre elles promet, par exemple, moins 5% sur vos courses, moins 6% pour les locations de vacances, et même, moins 12% pour les achats de vêtements. Ces offres sont utilisées par près de 10% des clients de cette banque. Ils économisent en moyenne 80 euros par mois. Mais quel est l'intérêt pour les enseignes ? Leurs objectifs sont de se faire connaître, aller chercher de nouveaux clients, et surtout les inciter à dépenser plus d'argent. TF1 | Reportage J. Roux, A. Flieller, C. Guérard