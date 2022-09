Des rochers pour empêcher des rodéos urbains

On croirait que la route est victime d’un éboulement. Mais ces rochers ne sont pas là par hasard et empêchent toute circulation. Chaque pierre pèserait plus de 300 kilos et il y en a sur environ 400 mètres. Il s'agit d'une solution radicale pour mettre fin à des scènes de rodéo urbain. Depuis plusieurs années, les adeptes du rodéo sauvage s’y donnaient rendez-vous chaque semaine. "C’est un bruit usant nerveusement", confie un passant. Les riverains, même s’ils sont qu’une poignée, confirment. Cette décision concerne une voie privée exploitée par la compagnie nationale du Rhône. C'est elle qui a financé ce champ de rochers pour 30 000 euros. Tout cela est-il exagéré ? Pas pour la plupart des habitants de la commune. "Il vaut mieux ça, que d’être embêté par le bruit… finalement une très bonne idée", confie une femme. Et certains évoquent un retour à l’âge de pierre pour un phénomène qui n’a rien à voir avec les rodéos urbains. Désormais, les communes voisines espèrent ne pas voir arriver ce genre de motard. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell