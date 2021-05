Des rues piétonnisées et des terrasses qui s’étendent à Nantes

Il est 11h30 et une rue du centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique) devient piétonne. "On est très content en tant que commerçant. C'est plus sécuritaire pour les personnes", explique Kanyaman Brossaud. Comme l'été dernier, la ville de Nantes piétonnise une quinzaine de rues pour permettre aux commerçants et restaurateurs de mieux travailler. Kanyaman profite de tous les coins de rues. Quelques mètres plus loin, une commerçante se crée aussi une terrasse. "Je pose des meubles pour permettre à mes clients d'attendre avant de pouvoir rentrer dans ma boutique", lance Marine Vandevoonde avec le sourire. Pour les clients, c'est un vrai bonheur de profiter de ces espaces sans les bruits de voiture de la circulation. D'ailleurs, boire son café pour une fois dans le calme donne de l'inspiration. Dans une rue de Nantes, la mesure deviendrait définitive. Cela permet effectivement de retrouver une vie de quartier et de désengorger les rues principales. Il s'agit là peut-être de la solution pour ne pas se retrouver les uns sur les autres en terrasse.