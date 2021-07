Des saisonniers logés chez les habitants sur l'Île d'Oléron

Originaire de Poitiers (Vienne), Alexis Texeireau vient de poser ses valises sur l'Île d'Oléron (Charente-Maritime) en tant que saisonnier. Il est là pour au moins deux mois. Serveur dans un restaurant, il est hébergé chez un habitant de l'archipel. Moyennant 250 euros par mois, il dispose de tout le confort pour la durée de son séjour. "Avoir une cuisine pour soi, un frigo et aussi une laverie et un sèche-linge avec un fer à repasser, c'est pratique", se réjouit Alexis. Le propriétaire des lieux, Dominique Prin, a répondu à un appel lancé par les communes de l'île afin de loger les 2 000 saisonniers venus en renfort pour l'été. "C'est pour rendre service", lance-t-il. Se loger, c'est un véritable casse-tête pour les jeunes, surtout lorsque l'on gagne 1 200 euros net par mois, comme c'est le cas de Tanguy Le Lay. Lui aussi a trouvé une chambre chez un habitant il y a quelques jours et il n'y voit que des avantages. C'est aussi une bonne nouvelle pour Jean-Guy Botton, restaurateur. Il embauche à lui seul dix saisonniers sur la saison dans son établissement.