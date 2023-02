Des salariés du privé dans les cortèges

Pour mobiliser le plus de monde possible, les syndicats ont organisé le trajet jusqu'au centre-ville. Une cinquantaine de bus sont répartis sur huit sites toulousains. Au total, ce mardi matin, près de 2 000 salariés ont choisi ce mode de transport. À l'intérieur, il y a des ouvriers, des cadres et du personnel administratif. Dans le cortège, Mickaël travaille en atelier. "Avec des horaires décalés, un rythme pour l'organisme, fatigant, avec le temps ça use", explique-t-il. Après 35 ans de métier, Luc estime avoir assez donné pour son entreprise. Banquiers, ingénieurs, opticiens, peu importe le secteur d'activité, les motivations sont les mêmes pour tous. "J'ai fait une carrière longue et je n'ai pas envie de cotiser pour rien tout simplement", rapporte un manifestant. À Toulouse, selon les syndicats, 80 000 personnes ont manifesté ce mardi. Les salariés du privé étaient bien représentés. Beaucoup retourneront travailler cet après-midi. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis