Des sanctions à quel prix ?

Tôt ce vendredi matin, à Belfort, les mines sont graves. Comme tous les jours, ces salariés arrivent dans leur usine d’Alstom. Ici, une commande des chemins de fer ukrainien devait assurer six ans de travail. Cinq cents personnes sont employées sur les lieux. Le problème, c’est que l’accord signé à Kiev n’est pas encore finalisé, et la commande n'est pas encore définitive. La Russie justement, c'était le plus gros client à Belfort de la branche nucléaire de General Electric. Les sanctions européennes et américaines pourraient chambouler les accords commerciaux. Les Européens et les Américains ont promis des sanctions à l’encontre de la Russie dans le secteur de l’énergie, de la finance et des transports. Des sanctions qui, par ricochet, pourraient avoir un impact en France. Dans l’heure, l'entreprise de parfum d'intérieur, Maison Berger Paris, exporte en Russie. C’est un marché qui représente 100 millions d'euros de chiffres d’affaires. Ce matin, le ministre de l'Économie se voulait rassurant et rappelle que l'Hexagone est peu dépendante de la Russie dans ces accords commerciaux. TF1 | Reportage A. Mayer, C. Gerbelot