Des sapins de Noël pour sauver les dunes

C'est presque devenu une tradition pour Eric Haidant. Une fois Noël passé, il amène son sapin jusqu'à la plage. "J'ai retiré le sapin de la maison et on le dépose ici. Dans un mois, ce sera rempli", témoigne-t-il. Une fois déposés, les milliers de sapins vont permettre de solidifier la dune. Une solution toute trouvée en cette période de l'année pour lutter contre son érosion. "Le vent et la marée font monter le sable, et le sable se retrouve prisonnier des branches de sapin, et cela reconstitue une dune", explique Dominique Dujardin, président de l'association "Le trait de côte". L'enjeu est la préservation de ce qui fait la renommée de Gouville-sur-mer (Manche) : sa côte et ses cabanons. A chaque fois, la dune se referme sur les conifères et gagne au moins un mètre de sable. Une initiative appréciée par les habitants : "c'est la nature qui revient à la nature", "c'est une façon écologique de préserver le patrimoine qui est en train de disparaître". Début janvier, les sapins de Noël seront empilés au pied de la dune. Une fois ensevelis, ils pourront entamer une seconde vie. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby