Des sauvetages héroïques 48h après le séisme

C'est une scène de joie intense, comme une victoire contre la fatalité dans ce village syrien. Toute une famille, trois enfants et leurs parents sont sauvés in extremis. Chaque heure compte. Là, on peut voir une fillette et son frère filmés par un sauveteur près d'Alep. Le petit garçon de deux ans et sa sœur de sept ans sont maintenant hors de danger. Partout, l'espoir s'amenuise. Voici un autre sauvetage en Turquie 44 heures après le séisme. Sur les images satellites, les villes touchées sont méconnaissables. Un bâtiment sur dix a disparu. Tout le Sud de la Turquie est dévasté. C'est le cas notamment à Hatay. Voici un immeuble de 12 étages où 800 personnes sont bloquées. En tout, 73 secouristes travaillent d'arrache-pied depuis la nuit dernière dans la ville d'Osmaniye. Partout autour d'eux, il y a des immeubles qui menacent encore de s'effondrer et surtout le regard angoissé des familles qui attendent le sauvetage éventuel de leurs proches. Malgré le froid, malgré le manque d'eau, des survivants sortent encore des décombres. TF1 | Reportage B. Christal, F. Mignard