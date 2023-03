Des sauveteurs en mer pas comme les autres

Pas une seconde d'hésitation pour ce Terre-neuve de plus de 60 kilos. Et il recommence sans relâche pour aller porter secours dans l'eau, car ces chiens présentent toutes les qualités d'un sauveteur en mer. "On les appelle Saint-Bernard des mers", confie Alain Level, président de l'ACSBS. C'est le début de la saison pour cette association de chiens sauveteurs de la baie de Somme. Ils sont entraînés pour sécuriser des événements sportifs comme des triathlons. Leur puissance leur permet de tracter jusqu'à une quinzaine de personnes, parfois même, un bateau complet. "On sent la force qu'ils ont quand ils sont dans l'eau, c'est vraiment impressionnant", explique Samuel Souply. Pour en arriver à une entente parfaite entre les chiens et leurs maîtres, ils essayent d'abord sur terre avec des ordres simples pour les maîtriser parfaitement avant d'aller à l'eau. L'entraînement des chiens sauveteurs de la baie de Somme a lieu chaque week-end jusqu'en octobre. Et même s'il fait un temps de chien, les maîtres comme les bêtes en retirent visiblement beaucoup de plaisir. TF1 | Reportage M. Fiat