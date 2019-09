Des seniors récoltent les pommes à Secondigny

A Secondigny, dans les Deux-Sèvres, les retraités reprennent du service pour assurer la cueillette des pommes. Dans la région, 300 tonnes sont produites par an. Plus de la moitié des cueilleurs sont des seniors. Pour cause, ces derniers sont disponibles et expérimentés. C'est également une solution pour faire face au manque de main-d'œuvre pour la saison. Dans les vergers, il est possible de gagner près de 1 000 euros. Une occasion pour les saisonniers d'arrondir leurs fins de mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.