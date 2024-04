Des serres ouvertes à tous : à vous de planter !

Une météo capricieuse et peu d'espace, il est difficile pour Denis de faire pousser ses légumes. Alors pour s'assurer une bonne récolte de fruits et légumes cet été, il mise sur cette serre citoyenne. Installée en plein cœur de Charleville-Mézières (Ardennes), cette serre de 250 mètres carrés offre un espace aux jardiniers amateurs pour déposer leurs semis gratuitement. Une cinquantaine de jardiniers en profitent tout le printemps. Ils échangent des conseils et des graines. Avec ses 21 degrés, contre douze à l'extérieur, la serre assure une pousse plus rapide des plantes. D'autant que les agents de la ville sont aux petits soins : "Chaque jardinier se réserve un petit coin pour l'instant", explique Philippe Jacques, responsable de la serre citoyenne. Ici, tout le monde participe, même les enfants des écoles voisines. Comme les jardiniers amateurs, ils viendront récupérer leurs brins de muguet dans quelques semaines, quand les beaux jours seront de retour. TF1 | Reportage C. Gerbelot, V. Ruckly