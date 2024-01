Des sinistrés loin de chez eux depuis un mois et demi

Ce matin encore, Zoé ne s'est pas réveillée chez elle. La petite a dormi chez sa nourrice, avec ses parents et sa petite sœur. Leur maison n'est plus habitable, la famille est hébergée ici depuis deux jours. Tous les quatre cohabitent dans cette chambre. Quelques affaires emportées à la hâte pour tenir le temps qu'il faudra. Et la solidarité ne s'arrête pas là. À Blendecques (Pas-de-Calais), les rues ne sont plus inondées, la vie reprend son cours entre deux averses. Les travaux ne font que commencer. Là encore, Adrien peut compter sur Sébastien et son fils, des amis d'une commune voisine. Ceux qui n'ont nulle part où aller trouve un peu de réconfort dans ce gymnase chauffé. Trente personnes ont dormi ici la nuit dernière. Vincent avait déjà passé dix jours ici en novembre, il attend d'être relogé par son assurance. TF1 | Reportage M. Debut, C. Yzerman