Des soignants lancent une cagnotte pour aider les restaurateurs en difficulté

C'est un beau retour d'ascenseur des soignants de l'hôpital de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) envers les hôteliers et les restaurateurs. Touché par leurs petites attentions au plus fort de la crise du coronavirus, le service de réanimation a voulu être solidaire à leur tour. Ils ont créé une cagnotte pour venir en aide aux restaurateurs et, en quelque sorte, les remercier. Les dons seront ensuite redistribués au niveau national à ceux qui en ont le plus besoin.