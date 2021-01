Des soldes d’hiver reportés mais une avalanche de promos et ventes privées

Les ventes privées ont démarré ce mercredi dans une boutique du centre-ville de Brest (Finistère). Ayant reçu une alerte sur son téléphone, une cliente en profite. Marie et ses copines, elles, cherchent un bijou. Elles préfèrent les ventes privées aux soldes car il y a plus de choix et moins de monde. Pour le patron, cette opération n'apporte que des avantages. "Pour nous, la priorité est de vendre ce qui reste et tout le monde est content", lance Jean-Emmanuel Poncelet, gérant d'un magasin de vêtements à Brest. Dans les rues de la ville, de nombreuses enseignes affichent des rabais alors que les soldes ont été reportés. Certains passants sont perdus. Ces ventes privées sont accessibles uniquement aux personnes étant dans le fichier client des enseignes. Des consommateurs qu'il va falloir motiver après les fêtes. Maureen Kuhn a envoyé des SMS à toutes ses clientes. Cette commerçante a démarré plus tôt ses promotions de début d'année par peur d'un nouveau confinement. Les ventes privées se termineront le 20 janvier, date de lancement des soldes d'hiver.