Des sols secs comme en plein été dans les Pyrénées-Orientales

Sur une trentaine de kilomètres, la rivière Agly est complètement à sec. Plus de cours d'eau, la végétation a même repoussé. Pourtant, ce pêcheur ne change pas ses habitudes, à une exception près, le livre a remplacé la canne à pêche. Rien à voir avec le paysage d'habitude à cette période. Pourtant, en automne, les pluies auraient dû recharger ce cours d'eau. Plus loin, le canal qui alimente champs et vergers est, lui aussi, à sec. L'eau a été coupée, les agriculteurs ne peuvent irriguer qu'à tour de rôle. Cet automne, les nappes phréatiques n'ont pas pu se remplir. Un arboriculteur s'inquiète pour ses pêchers et ses abricotiers. Cette sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales s'explique par deux facteurs : il n'y a pas eu de vraies pluies depuis presque deux ans, et très peu de neige l'hiver dernier. Le risque : peu d'eau supplémentaire lors de la fonte des neiges, et elle n'alimentera que certains cours d'eau. En un an, il a plu deux fois moins qu'en temps normal dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso