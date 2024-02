Des souvenirs à croquer

On les achète et on les mange parfois aussi vite. Mais derrière ces biscuits fourrés, il se cache des histoires, des souvenirs, à commencer par les vôtres. Nantes est la capitale des biscuits, on en fabrique depuis plus de 100 ans. Pierrick Guélard fait presque partie des murs de la BN, la Biscuiterie nantaise. Il y travaille depuis 37 ans. Il nous explique : "Les biscuits sont formés à partir d'un cylindre, et rentrent dans le four". Les biscuits fourrés sont ici une institution. En 1933, c'est le début du nappage chocolat. Le choco BN est né, il devient l'indispensable de la pause récré. Victime de son succès, il est rapidement imité. Actuellement, on y fabrique neuf millions de biscuits par jour, exportés dans 20 pays. Ses principaux concurrents, Petit Prince, ou encore une autre biscuiterie nantaise, l'entreprise familiale LU, nom donné du mariage de monsieur Lefèvre et madame Utile. Son emblématique Petit Beurre a été rendu célèbre grâce à un visage, celui du petit écolier. Et ses produits dérivés traversent le monde. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, R. Hellec