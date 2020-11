Des stations ouvertes mais sans remontées mécaniques : incompréhension à La Plagne

D'après les nouvelles mesures, les vacanciers ne pourront pas prendre un tire-fesse ni faire de la luge. En revanche, ils pourront prendre l'air en montagne et se promener. Des annonces qui n'ont aucun sens pour les professionnels en montagne à La Plagne. A noter que Noël représente un tiers de l'activité de l'année pour les stations de ski. En outre, ces dernières ne vont pas en rester là. Elles ont prévu des pétitions ainsi que des rassemblements dans les prochains jours. Les stations veulent effectivement prouver que le protocole sanitaire qu'elles ont mis en place depuis des semaines est viable. Si on peut se rendre au théâtre et au cinéma à Noël, on peut aussi aller faire du ski. Ce sera effectivement le cas en Suisse, car les stations voisines, elles, restent ouvertes. Pour rappel, la perte d'une saison comme Noël dans les stations de sports d'hiver est estimée entre deux et trois milliards d'euros pour l'économie de montagne.