Des stigmates toujours visibles deux ans après les inondations dans l'Aude

La nuit du 15 au 16 octobre 2018 est dans toutes les têtes des habitants de l'Aude. Les inondations survenues à cette époque ont fait d'énormes dégâts dans ce département. Deux ans après, les traces de la catastrophe sont loin d'avoir disparu. À Villegailhenc, chacun tente de passer à autre chose et regarder vers l'avenir. Néanmoins, les dossiers progressent lentement. Pour surmonter les difficultés administratives, les propriétaires ont créé une association.