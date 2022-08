Des substances toxiques dans les fournitures scolaires

D'après l'UFC-Que Choisir, certains composants présents dans ces fournitures scolaires posent problème. Stylos-billes, crayons de couleur et surligneurs, l'association de consommateurs alerte sur la présence de substances dangereuses pour la santé des enfants. "Le problème, c'est que 40% du panel de produits que nous avons testés contient des substances cancérigènes ou toxiques pour la reproduction ou perturbateurs endocriniens", affirme cette dame. Alors, comment se repérer ? Difficile pour le consommateur d'y voir clair. L'UFC-Que Choisir dresse une liste de certaines marques à éviter. Elle appelle aussi les fabricants à inscrire les composants utilisés sur les emballages. Mais en attendant, quelles solutions adopter ? "Je pense que quand ils sont petits, il ne faut pas leur mettre ça entre les mains" ; "Je vais lui dire de faire attention et de ne pas mettre le stylo dans la bouche" ; "Je vais aller dans des commerces bio qui ont des produits un peu plus chers peut-être, des magasins spécialisés pour les fournitures scolaires", lancent ces passants. De son côté, l'association de consommateurs préconise d'étendre la réglementation qui s'applique aux jouets à l'ensemble des fournitures scolaires. TF1 | Reportage M. Alibert, L. Croix