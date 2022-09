Des supermarchés baissent la lumière

Les premiers clients ont tout de suite vu le changement. Mais pour la majorité des gens croisés ce matin, cette mesure appliquée aujourd'hui dans les magasins de cette chaîne de supermarchés, relève du bon sens : "ça fait des économies d'énergie" ; "c'est plus serein pour la vue" ; "il n'y a pas besoin de lumière extravagante". Cette sobriété énergétique, les 400 employés la connaissent déjà. Depuis sept ans, ils travaillent ainsi entre cinq heures du matin et neuf heures au moment du réassort des étals. La facture d’électricité de ce magasin s'élève à 600 0000 euros par an. Réduire la consommation est devenu une obligation pour ce chef d'entreprise, d'autant que le coût du kilowatt pourrait doubler dans les prochains mois. A l'approche de l'hiver, chez Leclerc, la température dans le magasin va être baissée et la ventilation limitée. Et les différentes enseignes de la grande distribution pourraient suivre. Elles se sont déjà engagées à réduire leur consommation d'énergie d'ici au 15 octobre. TF1 | Reportage N. Chiesa, C. Olive