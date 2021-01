Un janvier doux à Saint-Jean-de-Luz

Sur le marché de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ce mardi matin, les sourires se devinent sous les masques. Avec les premiers rayons de soleil et le ciel bleu, ce temps invite à prendre l'air. "On se lève avec le soleil, donc obligatoirement le moral est mieux", lance un passant avec humour. Et avec les mesures difficiles liées à la crise épidémique, chacun tente de profiter de tous les bons moments. A 10 heures, le thermomètre affiche déjà 13 °C à Saint-Jean-de-Luz. Ce beau temps incite à planifier le programme de la journée. Certains ont prévu de faire un peu de marche sous le soleil ou une bronzette sur la jetée. D'autres s'empressent de faire le plein de produits locaux sur le marché à l'image du fromage et du piment d'espelette. Seul bémol, les terrasses restent fermées, mais les fidèles du marché ont trouvé la parade avec le café à emporter. Ce mardi après-midi, le thermomètre devrait encore grimper jusqu'à 16 °C avant que les nuages ne fassent leur grand retour. Une occasion de profiter de ce beau temps à Saint-Jean-de-Luz.