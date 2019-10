Des températures estivales pour tout le week-end à Saint-Jean-de-Luz

A une semaine des vacances de la Toussaint, le soleil est de retour à Saint-Jean-de-Luz ce 11 octobre 2019. Au marché, une agréable douceur accompagne les Luziens. Pour bien profiter de ce temps estival qui va durer tout le week-end, certains préfèrent passer un moment en terrasse ou à la place Louis XIV, et d'autres prévoient d'aller à la plage. En effet, avec une eau à 20°C, quoi de mieux que de se baigner et de profiter du calme de celle-ci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.