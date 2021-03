Des températures fraiches pour les dernières heures de vacances de la zone B

Ce vendredi, il faisait à peine 1 °C à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Il fallait donc s'habiller chaudement. Sur le marché, les parapluies et les cirés ont remplacé les lunettes de soleil. Pour ne pas tomber malade, rien de tel que des produits de saison et des plats réconfortants. D'ailleurs, beaucoup de touristes comptent emporter un peu de Normandie dans leur région d'origine. Rentrer avec des produits locaux ainsi que des souvenirs plein la tête. Mais avant de réellement prendre la route du départ, les vacanciers comptent bien prendre le temps et profiter au maximum des derniers jours de vacances. Tour de plage, tour de manège, profiter du grand air... le programme est déjà tout trouvé, en tout cas pour la famille champenoise que nous avons croisée. Et si tant est que la météo le permette. Mais celle-ci devrait être clémente avec les vacanciers, car un grand soleil et du ciel bleu sont annoncés tout le week-end.