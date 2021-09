Des températures fraîches qui donnent envie de rallumer le chauffage en Alsace

Pour Romain Sevrain aussi, c’est jour de rentrée. À partir du 1er septembre, bon nombre des clients de ce chauffagiste prennent rendez-vous pour remettre en route leur installation. Cette année, ils sont un peu en avance. Normal, car le matin, les températures dépassent à peine 10 °C. Chez la voisine, moins frileuse, on se refuse à allumer la chaudière avant le mois d’octobre. Mais Évelyne a un plan B : un chauffage d’appoint qui chauffera la maison pour la nuit. "C’est vite tempéré à cette période de l’année. Et ça nous suffit, la cheminée", affirme-t-elle. Sur ce marché de Strasbourg, il fait exceptionnellement beau ce mercredi. Et c’est le grand écart : nous croisons aussi bien des t-shirts que des tenues plus hivernales. La plupart des Strasbourgeois, par ce beau soleil, préfèrent attendre encore un peu pour allumer le chauffage. À chacun sa méthode pour repousser le moment fatidique. Ce qui ne doit pas nous empêcher de prendre les devants et de faire réviser notre installation en rêvant à un bel été indien.