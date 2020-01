Des températures glaciales à Morteau

A Morteau (Doubs), on s'apprête à affronter l'hiver franc-comtois. Ce 21 janvier, bonnets, gants et combinaisons sont de sortie, le thermomètre affiche jusqu'à -6°C. Cela fait deux jours que cette vallée frontalière avec la Suisse est figée dans le froid. Malgré ces températures glaciales, les habitants apprécient les plaisirs de saison, à savoir le ski et les plats d'hiver dont la saucisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.